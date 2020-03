I parcheggi di via Cavour

La giunta del sindaco Walter Cecchin ha deciso di mettere mano al discorso della riqualificazione dei parcheggi di via Cavour. Un lavoro certamente importante.

Il suo ruolo è decisamente strategico. Sorge infatti quasi al centro del paese e, soprattutto, serve per coloro che devono recarsi negli studi medici vicini. E così la giunta del sindaco Walter Cecchin ha deciso di mettere mano al discorso della riqualificazione dei parcheggi di via Cavour. Il progetto, che prevede un allargamento delle loro dimensioni, comporterà una spesa di circa 5 mila euro. E l'amministrazione sangiorgese sta valutando anche la possibilità di avvicinare ai portici il posteggio per coloro che si trovano in condizione di disabilità. "Quei parcheggi - spiega il primo cittadino - sono stati costruiti nel 2008 e hanno suscitato alcune problematiche, legate in particolare alle loro dimensioni strette di due metri e venti e alla presenza di aiuole con un muro di contenimento elevato che rendono impossibile scendere dall'auto. Allora con il comandante della Polizia Locale di San Giorgio e Canegrate abbiamo valutato di provvedere alla sistemazione con un allargamento delle dimensioni". Il problema riguarda anche la manutenzione delle stesse aiuole che, dice il sindaco sangiorgese "Negli anni non sono state curate e necessitano di esserlo". I nuovi posteggi, conclude Cecchin, "Avranno una dimensione di due metri e quaranta di larghezza e cinque di lunghezza rendendo possibile posteggiare anche le auto di grandi dimensioni come i Suv".