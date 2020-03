'Faccia a faccia' rimandato

Emergenza Coronavirus, tutto rimandato. L'atteso faccia a faccia tra il sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi e il suo predecessore Angelo Pirazzini per ora non si farà.

Tutto rimandato. L'atteso faccia a faccia tra il sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi e il suo predecessore Angelo Pirazzini sulle valutazioni legate alla questione del progetto di una discarica di rifiuti speciali proposto da Solter in un'area del parco del Roccolo è stato fermato dall'emergenza Coronavirus. "Non sarebbe coerente e neppure rispettoso portare in un edificio scolastico un assembramento di persone il giorno successivo al periodo di chiusura - spiega Biondi - Sempre, poi, sperando che davvero il 9 marzo riprenda l'attività scolastica". L'incontro era stato pianificato con domande poste dai giornalisti della zona ai due interlocutori e la possibilità per il pubblico di rivolgerne alcune ponendo un bigliettino all'interno di una scatola appositamente predisposta.