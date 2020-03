Varchi di sicurezza

A Buscate si sta lavorando alacremente per installare i varchi, rientranti nel progetto di videosorveglianza e di telecamere dentro ai confini del paese.

A Buscate si sta lavorando alacremente per installare i varchi, rientranti nel progetto di videosorveglianza e di telecamere dentro ai confini del paese. “Si tratta di varchi posti ad ogni ingresso del paese, in entrata e in uscita, dotati di sistema di rilevazione della targa e di controllo diretto delle banche dati in dotazione ai Carabinieri e alla Polizia – spiega il sindaco Fabio Merlotti – Un sistema che servirà per controllare le targhe in black list, ma che auspichiamo possa fare da deterrente anche per i crimini ambientali, come gli scarichi abusivi in campagna, insomma che migliorerà di molto il controllo del territorio”. Un progetto del valore complessivo di 180 mila euro, di cui 90 mila finanziati dal Ministero degli Interni: “Per alcuni varchi, in prossimità di aree già servite dalla corrente elettrica, sarà più facile l’installazione. Per gli altri, considerata la necessità di fare scavi, sarà un po’ più lunga. In ogni caso, prevediamo che i lavori finiscano entro fine marzo”.