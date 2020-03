Magenta: dottoressa con Coronavirus

Da quanto si apprende, infatti, una dottoressa dell'ospedale magentino è risultata positiva al tampone per Coronavirus.

Ancora una volta c'era da aspettarselo, ma ora è davvero ufficiale: dopo alcuni pazienti ricoverati all'Ospedale di Legnano, ora un caso è confermato anche al Fornaroli di Magenta.

Da quanto si apprende, infatti, una dottoressa dell'ospedale magentino è risultata positiva al tampone per Coronavirus. Nei giorni scorsi sembrerebbe che in azienda sia transitato un paziente, poi risultato positivo, che è stato trasferito al reparto dedicato di Legnano.

Al momento risulta che sia in corso una riunione interna per capire come procedere.

Sia su Legnano che su Magenta si sta procedendo alla sospensione di tutti gli interventi tranne gli oncologici e quelli di urgenza. In entrambi gli Ospedali è in atto una riorganizzazione dei reparti per poter ospitare eventuali pazienti affetti da Coronavirus.

Seguono aggiornamenti.