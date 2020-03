"Rianimazioni e nuovo personale"

La giunta regionale ha approvato provvedimenti per la lotta al Coronavirus: stanziati 40 milioni per macchinari per le rianimazione e 10 milioni per nuovi medici e infermieri.

Quaranta e dieci milioni di euro. E' quanto stanziato da Regione Lombardia per aggiungere ulteriori tasselli alla lotta al Coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso governatore lombardo, Attilio Fontana, che ricorda come proprio nelle scorse ore la giunta ha approvato degli importanti provvedimenti, appunto, in ambito sanitario. “Abbiamo, infatti, stanziato 40 milioni di euro – spiega il presidente – per acquistare ‘macchinari’ che consentano di migliorare le nostre rianimazioni e 10 milioni per assumere nuovi medici e infermieri. Non stiamo fermi, ma ci diamo da fare con grande determinazione”. Non solo., perchè da ieri è entrata in vigore anche la norma che abolisce il super-ticket. Da ultimo, poi, l'invito dello stesso Fontana a rispettare le norme di igiene che sono state consigliare e suggerite da Oms. “Usate qualche attenzione quando siete in compagnia – ha concluso il governatore - E non create assembramenti. Con qualche accorgimento riusciremo a sconfiggere la diffusione del virus e a riprendere la nostra vita senza limitazioni”.