"Guardia alta e sostegno"

Il circolo del Partito Democratico di Legnano chiama a raccolta Stato e Regione, affinché adottino misure necessarie a salvaguardare le piccole medie imprese e l'artigianato.

La necessità di tenere alta la guardia è sacrosanta. Al contempo, però, occorre che l'effetto Coronavirus non si riveli un colpo al cuore per le attività produttive e commerciali perché questo non pregiudichi la vitalità dell'economia. Il circolo del Partito Democratico di Legnano declina i due concetti in un comunicato, chiamando a raccolta Stato e Regione affinché adottino misure necessarie a salvaguardare i comparti su cui si regge lo sviluppo di una realtà, non ultima quella dell'Altomilanese bisognosa come non mai di rilancio. "I recenti provvedimenti regionali in merito al contenimento del diffondersi del Coronavirus - scrive il PD legnanese - rappresentano una necessità primaria per salvaguardare la salute di tutti i cittadini. Un principio sacrosanto che va difeso. Contengono, purtroppo, in sé dei gravissimi rischi di blocco delle attività economiche, in particolare le piccole e medie imprese e l'artigianato". Cioè esattamente i cuori pulsanti della Legnano che fa circolare l'economia. "E' necessario - prosegue la nota - che Stato e Regione, parallelamente ai provvedimenti sanitari, attuino un piano di sostegno economico e normativo per le aziende della zona rossa e gialla. La situazione di pesante allarmismo che si è venuta a creare, le notizie che circolano senza attendibilità, l'isteria colletiva espressasi attraverso la folle corsa all'accaparramento, non hanno certo favorito una serena gestione dell'emergenza". E in tutto questo discorso a rischiare di finire in ginocchio sono proprio le realtà imprenditoriali e commerciali nonché quelle delle strutture ricettive. "Chiediamo - conclude la nota - che vengano messi in atto i proponimenti presi con l'approvazione in consiglio regionale della mozione presentata dal PD, nella quale si esprime con forza l'impegno a farsi parte attiva con il Governo affinché vari nel più breve tempo possibile un pacchetto ad hoc di agevolazioni, contributi e sospensione dei pagamenti dei tributi statali per le piccole e medie imprese rientranti nella zona gialla".