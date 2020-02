Fare impresa... eticamente

Servono appropriati sistemi di valutazione per pianificare e monitorare le performance sociali e ambientali e valutare il grado di sustainability delle organizzazioni.

Fare impresa etica per essere sostenibili creando valore sociale e sviluppo economico della propria azienda. E’ il nuovo percorso di formazione della LIUC Business School, “Business Ethics tra strategia, misurazioni e performance” suddiviso in 4 moduli e 5 giornate di lavori con cadenza mensile (a partire dal 14 maggio 2020), per conoscere altri modelli d’impresa e saper misurare le proprie performance attraverso nuovi indicatori che si ispirano alla business ethics, diversi da quelli economico finanziari.

Mentre sta cambiando profondamente il modo in cui prodotti e servizi sono progettati, realizzati, raccontati e venduti, l'etica e l'economia circolare stanno diventando nuovi modelli di riferimento per numerose aziende.

Ma come percorrere questa strada?

Servono appropriati sistemi di valutazione per pianificare e monitorare le performance sociali e ambientali e valutare il grado di sustainability delle organizzazioni. Le normali misurazioni economiche non bastano.

Serve un altro modo di rendicontare l’attività aziendale secondo standard inclusivi di tutti i capitali se l’obiettivo è quello di impostare una strategia secondo nuovi modelli etici e sostenibili.

Il nuovo percorso della LIUC Business School fornirà ai partecipanti tutti gli strumenti utili a superare i limiti delle misurazioni tradizionali a favore di nuovi indicatori (mappa strategica, mappa di materialità, key performance indicator) da condividere in azienda con collaboratori e dipendenti.

L’obiettivo è di lungo termine da tradurre in un'operatività coerente, in grado di produrre risultati sostenibili e stabili.