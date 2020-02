"A fianco del commercio"

Qualcuno lo rimprovera di non fare a sufficienza per sostenere il piccolo commercio in paese. Ma lui, Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, replica con decisione.

Qualcuno lo rimprovera di non fare a sufficienza per sostenere il piccolo commercio in paese. Ma lui, Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, replica con decisione elencando punto per punto le iniziative messe in campo per sostenerlo. Nella consapevolezza che avere una vitalità commerciale sia un biglietto da visita per un paese piccolo ma desideroso di crescere e brillare di vivibilità. "Noi siamo da sempre per sostenere i negozi di vicinato - dice il primo cittadino casorezzese - la piccola distribuzione è quella che tiene vivo il paese che altrimenti diventa un quartiere dormitorio". E, per rafforzare il concetto, indica quanto la sua amministrazione ha fatto finora al riguardo: "abbiamo promosso iniziative per fare conoscere i negozi di Casorezzo, dalla Notte bianca a quella di Santa Lucia fino alla lotteria di Natale, abbiamo insistito sul discorso della fibra ottica che serve soprattutto a chi ha un'attività, messo mano alla sistemazione della piazza perché un centro più bello e accogliente invita a girare per i negozi del paese. Non vorrei dimenticare poi che abbiamo provveduto ad abbassare la tariffa sui rifiuti alle attività produttive, cosa che faremo anche quest'anno". A questo Oldani aggiunge la scelta di "creare delle attrattive per fare arrivare persone anche da altri paesi come la valorizzazione della chiesetta di san Salvatore e varie altre iniziative culturali". Fin qui il già fatto, ma l'agenda è già ricolma di interventi da attuare in un futuro non lontano. "Vogliamo proseguire - spiega Oldani - con la sistemazione delle altre vie e piazzette del centro, aumentare i parcheggi vicino ai negozi, incrementare la rete di ciclabili". Insomma, Oldani afferma di voler proseguire lungo la direttrice intrapresa dando al commercio il supporto che lo renda vivo nell'interesse della vitalità del paese.