Dalla lista ai primi punti

Che voglia scendere in campo la prossima tornata elettorale con una propria lista lo aveva già anticipato. Adesso, però, Marcello Manno indica anche i punti su cui intende insistere con chi sceglierà di seguirlo e sostenerlo nell'esperienza della lista 'Cambiamo Busto Garolfo e Olcella paese libero'. Dieci punti che costituiscono l'architrave del futuro programma elettorale. "Prima di tutto - si legge - troveremo il modo per chiudere la discarica, poi più aiuti alle associazioni, un buono pasto per chi ha settant'anni e Ise zero, meno tasse per i commercianti, bonifica dell'area Rimoldi con costruzione di un acquapark, cambio della viabilità, aumento della sicurezza con assunzione di vigili e videocamere, area cani più politica e clinica rifugio per i piccoli amici, aula per incontri istituzionali ad Olcella e riassetto area verde". Proposte a cui, specifica Manno, se ne aggiungeranno delle altre. "Sarà solo questione di buona volontà" - specifica, e invita tutti coloro che si riconoscano in questo progetto e nei suoi punti qualificati a recarsi alla sede di via Santa Geltrude 4 ad Olcella. E nel contempo rende noto che un avamposto del suo gruppo aprirà presto i battenti anche nel capoluogo Busto Garolfo.