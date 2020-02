Moped ACSI Moto 2020

si ricomincia con il suono dei piccoli monocilindri, monomarcia, a miscela derivati da quei motorini che hanno fatto sognare i quattordicenni negli anni ’70, ’80 e ’90

Archiviato il Campionato 2019 che ha visto la Squadra Corse aMotoMio conquistare il titolo di Campione Nazionale nella classe P65 con l’Arlunese Vincenzo Cuda che ha conquistato pure il titolo nella classifica assoluta e Domenico Dotta capace di un onorevole quarto posto, sempre nella P65, e di salire sul gradino più basso del podio nell’assoluta. Ora si ricomincia con il suono dei piccoli monocilindri, monomarcia, a miscela derivati da quei motorini che hanno fatto sognare i quattordicenni negli anni ’70, ’80 e ’90. Garelli, Ciao, Califfoni ecc. adeguatamente modificato e preparati pronti a sfidarsi sui circuiti asfaltati e nelle piste da cross. Un regolamento leggermente modificato con alcune novità che però non riguardano le categorie che rimangono invariate con un crescendo di cilindrata, potenza e libertà di elaborazione (Pazzia per molti); tutti rigorosamente monomarcia come da regola base del campionato e, ovviamente di derivazione Moped: Stock50 (S50) motorini con motore 50cc con modifiche limitate , Piaggio65 (P65) motorini con blocco motore Piaggio, massimo 65cc di cilindrata con parziali modifiche concesse , Truccati80 (T80) motorini con motore massimo 80cc con modifiche leggermente più libere , Super100 (S100) vale quasi tutto, pur mantenendo la cilindrata entro i 100cc e il motore monomarcia. Un Campionato a cui la Squadra Corse aMotoMio partecipa con la massima serietà possibile con il divertimento che rimane la base capace di condire prestazioni, risultati e piacere di condivisione attraverso lo sport. Noi siamo pronti, miscela al 2%, giù la visiera e via, terra o asfalto che sia!

CALENDARIO GARE 2020

7/8 marzo : Four-GP – Cecina (LI)

4/5 aprile : Three-GP – Finale (MO)

3 maggio : MopedGP Cremona (CR)

Giugno : Three-MX – Verrua Savoia (TO)

Luglio : MopedMX – da assegnare

11 ottobre : TWO-GP Moncalieri (TO)

MX - GARE SU TERRA

Squadra Corse aMotoMio 2020 , piloti: Vincenzo Cuda, Domenico Dotta, Angelo Cozzi, Roberto Carnaghi, Flavio Carato e Mattia Tremolada; assistenza e logistica: Matteo Sciatà Ivano Airoldi. Anche quest’anno aiuteranno la Squadra Corse aMotoMio: Caberg Helmets (Sponsor Tecnico) Ariete (Sponsor Tecnico) Jollisport (Sponsor Tecnico WEMOTO Italia (Sponsor Tecnico) MPM s.r.l. (Logistica) IVO Garage Bruna Cislaghi Boutique. Regolamenti sul sito www.monferraglia.it e sulle pagine Facebook del Campionato Nazionale Moped ACSI Moto.