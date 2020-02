Restauro in Parrocchia

La Parrocchia di Santo Stefano è pronta per rimettersi a nuovo. I lavori si concentreranno sull'abside ove è posto l'altare maggiore e sulla prima cappella sul lato destro".

Dipinti di pregio e pronti a concedersi all'apprezzamento dei visitatori ve ne sono diversi: dalle tele a olio incentrate sul tema di agonia di San Giuseppe e Sacra Famiglia di Stefano Maria Legnani a quello della Madonna comunicata per mano di san Giovanni apostolo di epoca più moderna e realizzato da Luigi Morgari. E in più stendardi di Cristo nell'atto di dare le chiavi a san Pietro e altre eccellenze artistiche. Opere che, inevitabilmente, finiscono per accusare il segno del tempo ed esigono quindi di essere adeguatamente mantenute e valorizzate. La Parrocchia di Santo Stefano di Nerviano è pronta per rimettersi a nuovo. "L'inizio dei restauri interni alla Chiesa - fa sapere la parrocchia in una nota - è previsto con il posizionamento del ponteggio per il 20 aprile. I lavori si concentreranno sull'abside ove è posto l'altare maggiore e sulla prima cappella sul lato destro. Interventi di riqualificazione e conservazione doverosi per quelli che sono biglietti da visita preziosi non solo per la chiesa, ma per il patrimonio culturale di Nerviano e della zona.