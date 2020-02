Scuola chiusa per riscaldamento

Il suo impianto di riscaldamento ha qualche acciacco ed è da rimettere a nuovo. E così la scuola primaria di Canegrate si trova ad essere chiusa fino a venerdì 21 febbraio.

Il suo impianto di riscaldamento ha qualche acciacco ed è da rimettere a nuovo. E così la scuola primaria di Canegrate si trova ad essere chiusa fino a venerdì 21 febbraio. Tutto è sorto lunedì 17 quando è stato rilevato un primo guasto nell'impianto di riscaldamento del plesso di via Redipuglia di cui i tecnici chiamati dal comune hanno poi rilevato l'effettiva consistenza. Il Comune ha, comunque, predisposto delle misure atte a contenere i disagi sia per i piccoli studenti che per il personale scolastico e per garantire in qualche misura la continuità. Il quartier generale dell'attività didattica, per quanto sia possibile portarla avanti, si sposta, infatti, fino alle 13 nell'area del Birbanti Village dove personale comunale coinvolgerà i piccoli in momenti di animazione e intrattenimento e poi, nella fascia pomeridiana, nei locali della biblioteca dalle 14 alle 16.30. Prosegue il percorso di prescuola delle 7.30 così come quello di scuolabus per l'accompagnamento, resta in standby quello di postscuola. Tutte le attività si concentreranno nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 16.30. Attività che consentiranno agli studenti di unire l'utile al dilettevole e di portare avanti l'attività didattica in modo originale attendendo il ritorno nel plesso risistemato e posto al riparo da guasti.