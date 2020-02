La 78^ 'Mostra Scambio'

La 78^ edizione della ‘Mostra Scambio Auto Moto e Ricambi d’Epoca’ presso il Parco esposizioni di Novegro. Edizione invernale dopo quella autunnale di novembre.

La 78^ edizione della ‘Mostra Scambio Auto Moto e Ricambi d’Epoca’ presso il Parco esposizioni di Novegro. Edizione invernale dopo quella autunnale di novembre, della manifestazione dedicata allo scambio di veicoli ed accessori d’epoca che richiama espositori e visitatori da tutta Europa. Tre giorni dedicati ormai principalmente alle due rute a motore, che hanno relegato le auto e le biciclette a ruolo di pregiate comparse Sempre più ampia la presenza dell’oggettistica vintage, modernariato e curiosità, spesso al limite se non ben oltre il tema della mostra, che fa da contorno a una mostra che rimane punto di riferimento nonostante i prezzi in alcuni casi stiano raggiungendo prezzi imbarazzanti. Anche il biglietto d’ingresso, fissato a 12 euro, ci appare eccessivo, come il parcheggio ormai salito a 5 euro, però questo non sembra scoraggiare i numerosi visitatori pronti ad affrontare lunghe code pur di entrare nel paese dei balocchi per bambini cresciuti. Non abbiamo visto pezzi da far girare la testa, tanta ruggine venduta a prezzi da oreficeria, ma anche moto interessanti e pezzi particolari capaci di incuriosire e far palpitare il cuore a molti appassionati. La tendenza sembra indirizzarsi prepotentemente verso il fuoristrada, pur rimanendo forte la presenza degli scooter d’epoca e dei ciclomotori. Non mancano pezzi particolari e rari, a volte sconosciuti a molti segno che il mondo delle moto è ancora ben lontano dall’essere completamente conosciuto dai più. Una presenza degli espositori che a noi è sembrato leggermente in calo, come la presenza dei visitatori del sabato che, seppur con una ottima affluenza, non parevano essere al livello delle ultime edizioni. Apprezzabile e interessante come sempre la mostra tematica che in ogni edizione si svolge nel padiglione centrale, quest’anno era dedicata al marchio Laverda per celebrarne la storia attraverso i suoi modelli di maggior successo. Un evento che seppur con qualche ombra rimane un appuntamento interessante per chi cerca un pezzo o un ricambio particolare per la propria moto per chi magari vuole avvicinarsi al mondo dei mezzi d’epoca in un contesto dove davvero c’è un po’ di tutto e per tutti i gusti. Prossimo appuntamento a Maggio con la Mostra Scambio Auto Moto di Novegro.