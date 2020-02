La Caritas Parrocchiale e la Casa Famiglia 'E. Azzalin' di Inveruno, con il patrocinio del Comune, presentano l'iniziativa 'Ti danzo un libro', in programma per sabato 7 marzo.

La Caritas Parrocchiale e la Casa Famiglia 'E. Azzalin' di Inveruno, con il patrocinio del Comune, presentano l'iniziativa 'Ti danzo un libro', in programma per sabato 7 marzo dalle 9.30 alle 10.30 presso la Casa Famiglia. L’incontro, condotto da Franca Rey, danzamovimentoterapeuta, con il supporto di Patrizia Barberis, Franca Gelmi e dell’educatrice della Casa Famiglia, sarà gratuito e riservato ai bimbi tra i 12 e i 36 mesi, alle loro mamme e papà e ai residenti della Casa Famiglia. Per maggiori informazioni, scrivere a: inveruno [at] fondazionemantovani [dot] it.