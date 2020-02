La 'Marcia di Primavera'

Domenica 8 marzo: organizzata dall'ASD Polisportiva Furato, in collaborazione con AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) e con il patrocinio del Comune di Inveruno.

L'ASD Polisportiva Furato, in collaborazione con AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) e con il patrocinio del Comune di Inveruno organizzano per domenica 8 marzo a Furato l'11^ 'Marcia di Primavera', una manifestazione ludico motoria aperta a tutti dai 5,5 ai 10 chilometri, misto asfalto e sterrato. Il ritrovo è fissato per le 7.30 presso il Campo Sportivo Comunale di via Boves, con partenza per le 8.30 da piazza Don Enrico Ferrario. Per informazioni e iscrizioni, è possibile mandare una mail a: agaravaglia1 [at] aliceposta [dot] it.