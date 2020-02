Sabato 22 febbraio, Malvaglio ospiterà un incontro molto particolare; protagonisti i collezionisti di capsule. L'appuntamento è al ristorante 'Da Mariuccia'.

Sabato 22 febbraio, Malvaglio ospiterà un incontro molto particolare; protagonisti i collezionisti di capsule. No, non quelle del caffè! Stiamo parlando dei lamierini circolari che si trovano sulla sommità dei tappi di sughero a fungo, bloccati dalla gabbietta di sicurezza di spumanti, champagne e vini frizzanti. Originariamente molto semplici e quasi anonimi, oggi questi pezzi hanno raggiunto la cura e la bellezza estetica di vere e proprie opere d’arte. Il Club dei Collezionisti di Capsule è nato nel 1997 a seguito della prima mostra tematica in quel di Roma. E oggi vanta un totale di 300 iscritti in tutta Italia e 6.100 capsule catalogate. I Collezionisti di Capsule invitano chiunque voglia saperne di più su questo hobby ad andare a trovarli sabato 22 febbraio tra le 9 e le 12 presso il ristorante da Mariuccia.