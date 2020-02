Spiegare la scuola

Venerdì 21 febbraio, in biblioteca a Dairago, un incontro con Davide Tamagnini, autore di pubblicazioni, nonché maestro alla Primaria. Un momento di confronto e riflessione.

E' uno strumento primario per la crescita personale nella responsabilità e questo non è un mistero. Ma molti studenti ci vanno controvoglia, qualcuno addirittura le volta le spalle e l'abbandona. Come appassionare i ragazzi alla scuola in modo tale che apprendere diventi sinonimo di piacere e non di noia? Il Comune di Dairago tenta di dare una risposta e lo fa dall'angolo di visuale di chi la scuola la vive ogni giorno, Davide Tamagnini, un autore di pubblicazioni, nonché maestro alla Primaria. L'incontro è in programma per venerdì 21 febbraio alle 21 nella biblioteca comunale di via Damiano Chiesa. "E' una bella occasione - spiega il sindaco Paola Rolfi - organizzata dalla commissione biblioteca per parlare di scuola, alunni, insegnanti e genitori". E nella consapevolezza che, come scrive lo stesso Tamagnini, "Per portare la parola felicità dentro le mura scolastiche dobbiamo demolire il paradigma che lega scuola e noia, sconvolgere pratiche e credenze sedimentate per ricostruire un percorso in cui ciascuno si senta protagonista dell'apprendimento". Una scuola che apra insomma alla libertà di pensare presente in ogni giovane per renderlo sufficientemente irrobustito ad affrontare le inevitabili sfide poste dalla vita di tutti i giorni, abbracciando una progettualità consapevole.