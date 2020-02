"Salviamo il cedro"

A Buscate sono in corso da qualche settimana le potature delle piante di proprietà pubblica. Tra queste, vi è il cedro secolare, antistante il cimitero.

A Buscate sono in corso da qualche settimana le potature delle piante di proprietà pubblica. Tra queste, vi è il cedro secolare, antistante il cimitero: un bellissimo e imponente esemplar (dovrebbe avere all’incirca 200 anni), le cui condizioni di salute però non fanno presagire nulla di buono. “Il tronco dell’albero è purtroppo spaccato in due e la minaccia è che possa aprirsi, causando danni inenarrabili – spiega il sindaco Fabio Merlotti – Il legno è marcio e sgretolabile facilmente. Il tutto è dovuto al fatto che anni fa è stato colpito da un fulmine, il quale ha compromesso in modo irreparabile la salute del cedro”. L’Amministrazione si è mossa da subito, richiedendo il parere di un agronomo: “Purtroppo l’esperto non ha potuto fare altro che constatare che una situazione come quella riscontrata richiederebbe un intervento troppo drastico e tale da snaturare completamente l’albero sotto il profilo sia estetico sia funzionale. La lesione parte dalla cima e arriva fino terra e si è aperta in modo molto significativo e su di essa sono ancorate tutte le branche di primo ordine, comprese le cime di sostituzione formatesi a seguito della perdita del cimale. Per quanto esposto, ci ha consigliato di abbatterlo e sostituirlo con un nuovo giovane esemplare della stessa specie”. “Non abbiamo ancora deciso in via ufficiale di abbatterlo, stiamo cercando di capire se esista qualche modo razionale per salvarlo. Ma temo che l’epilogo sarà purtroppo quello designato dall’agronomo”. Immediata e dura la risposta dell’opposizione, che ha preparato un’interrogazione, accompagnata da un accorato appello: “Senza il necessario corretto supporto peritale, qualsiasi abbattimento alberi, fatto in urgenza per rischio di schianto immediato, si configura come un intervento arbitrario non supportato da dati oggettivamente attendibili e da rischi accertati e reali. Tale modalità di intervento può procurare un danno patrimoniale enorme. Non sappiamo se l’imperizia protratta negli anni abbia prodotto la necessità di abbattimento, come non sappiamo tante cose che riguardano queste scelte! Di sicuro sappiamo che, da cittadini buscatesi, avremmo voluto essere informati. Riteniamo che il bene di tutti sia una priorità condivisa anche dal sindaco di Buscate, al quale rivolgiamo questo appello: salviamo il cedro del Libano, il simbolo dell’immortalità e dell’eternità”.