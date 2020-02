Apertivi a CityLife

Uno scrigno di vetro - 61 metri quadrati per 36 coperti - collocato nel cuore di Piazza Tre Torri: un’oasi gourmet da cui ammirare il fermento di CityLife.

Aperitivo en plein air a Milano: Peck CityLife - gastronomia, ristorante, enoteca e cocktail bar - cresce e si rinnova a solo un anno dalla sua apertura, con l’inaugurazione del nuovo dehors per presentare la propria visione dell’aperitivo alla milanese. Uno scrigno di vetro - 61 metri quadrati per 36 coperti - collocato nel cuore di Piazza Tre Torri: un’oasi gourmet da cui ammirare il fermento di CityLife e la vista unica sui grattacieli della nuova Milano.

L’offerta food: sua maestà il tagliere

Con l’aperitivo, Peck si confronta con uno dei capisaldi della cultura gastronomica milanese, interpretandolo con la propria storia. Da sempre riconosciuto come una delle migliori salumerie d’Italia, Peck propone una variazione sul tema del tagliere. Per nobilitare la più semplice delle portate con una selezione di prodotti straordinari. 15 le varianti per un tripudio di percorsi tra salumi e formaggi, prodotti artigianalmente da Peck o selezionati tra i migliori produttori. Perfetti da condividere, la formula propone degustazioni nelle quali si possono combinare da 1 a 4 taglieri per percorsi gastronomici originali, sostanziosi e a prezzi ragionevoli. Per un aperitivo leggero o anche una cena completa: semplice, divertente, flessibile, adatta a interpretare differenti esigenze e stili di vita.

Un nuovo tempo

Peck dà così la propria interpretazione del rito ambrosiano per eccellenza, mettendo al centro il sistema di relazioni che l’aperitivo porta con sé: un momento del tempo libero, dello svago, dell’incontro a due, come di quello più formale.

La carta offre al pubblico una varietà di scelta ampissima, con piatti a volte semplici altre volte più elaborati: tutti capaci di rispecchiare l’anima di Peck e la sua idea di qualità, unicità e verità. Una varietà di offerta resa possibile dalla natura stessa di Peck CityLife: gastronomia, ristorante, enoteca e cocktail bar. Un crescendo che troviamo ad esempio nel tagliere “La Piramide”, che partendo dai tagli poveri della cultura contadina arriva ai prodotti più nobili di Peck, o nei taglieri di degustazione di formaggi rari, selezionati in base alla stagionatura e alle tecniche di produzione.

I Bites di Peck

A queste portate si aggiungono una serie di nuove proposte pensate per stuzzicare l’appetito in accompagnamento a vini e cocktails: i bites, piccoli assaggi di specialità Peck come olive al martello, peperoncini farciti, Parmigiano Reggiano, sottaceti; i bignè salati, pasta brisè farcita con formaggi, patè, acciughe, caviale; i paninetti al latte con all’interno i must della gastronomia Peck, tra cui insalata russa, vitello tonnato, gamberi e salmone. Completano la carta proposte semplici ma gustose come le bruschette, la mortadella con il pane, i mondeghili, le olive all’ascolana…

I drink e i vini

La mixology è affidata a Riccardo Brotto, che ha pensato una carta cocktail per interpretare sia la storia di Peck sia la contemporaneità. Come il “Dandi”, cocktail dedicato a D’Annunzio, cliente dello storico Sbuffing Club di Peck, a base di whisky giapponese, Campari, zafferano, Sangue Morlacco, Barolo Chinato. Il “3 Torri”, omaggio a CityLife, ha come ingredienti principali il Bulleit Bourbon, peperone giallo, miele, limone, albume e Dolcetto d’Alba. Non manca lo Spritz, proposto nella versione in classica e in 4 differenti twist. Cocktail, ma anche una ricca selezione di vini: sono oltre 150 le etichette, italiane e francesi, disponibili all’interno dell’enoteca, con proposte al calice a partire da 8 euro.

Il nuovo dehor

Lo spazio, che porta la firma dello studio Vudafieri-Saverino Partners, offre una reinterpretazione inedita e fresca del linguaggio classico e senza tempo di Peck, con un design semplice ed essenziale. I tavoli e le sedie richiamano i colori iconici, nero e verde, del ristorante, mentre le luci creano un ambiente riservato e accogliente. Uno scrigno di vetro capace di farsi lanterna alla sera e aprirsi sulla piazza con la bella stagione, per regalare la sensazione di mangiare all’aperto e sentire i profumi del parco di CityLife. Le ampie vetrate scorrevoli lo rendono infatti adatto a tutte le stagioni: aperte in estate, possono essere chiuse con la stagione fredda, creando un confortevole giardino d’inverno.

Il dehors di Peck CityLife si propone come nuova destinazione per l’aperitivo milanese: alla sua atmosfera casual e vivace corrisponde una nuova carta cocktail & food con tanti piatti per la condivisione, disponibili ogni giorno dalle 17.00 fino a tarda sera.