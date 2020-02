San Valentino in agriturismo

Musica dal vivo e piatti dell'amore: tutto esaurito negli agriturismi del Milanese. Ecco qualche particolarità presentate dalla Coldiretti. Gli innamorati si ritrovano a tavola.

Dai dolci a forma di cuore a bottiglie da collezione da dedicare al partner, dagli allestimenti con fiori rossi e candele ai pacchetti completi cena e pernottamento: tante le proposte per San Valentino negli agriturismi del Milanese, dove si prevede il tutto esaurito. E’ quanto stima la Coldiretti interprovinciale in base alle prenotazioni già raccolte dalle strutture presenti sul territorio in occasione della ricorrenza del 14 febbraio. "In particolare – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – in un agriturismo su tre della rete locale di Terranostra, l'associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio di Coldiretti, sono state organizzate iniziative ad hoc rivolte agli innamorati che approfittando del fine settimana hanno scelto di trascorrere San Valentino in campagna per godere dell’intimità del silenzio della natura e approfittare dei menù con prodotti di eccellenza e piatti creati per l’occasione". All’agriturismo La Galizia di Cuggiono, la cena a lume di candela propone ingredienti della tradizione lombarda rivisti con creatività e un occhio attento al tema della seduzione, dalla “Trota innamorata”, marinata alla barbabietola al 'maialino innamorato' servito con patate viola. "Alla Botanica di Lentate sul Seveso – continua la Coldiretti - i consumatori potranno acquistare delle bottiglie di vino rivestite di ardesia come una vera lavagnetta scolastica, con un sacchetto contenente cancellino e gessetti mignon per dare libero sfogo alla propria creatività e dedicare l’omaggio al partner. Alla Cascina di Mezzo di Liscate spicca nel menù una crostata “Cuore rosso”, chiamata così perché fatta con ingredienti di colore rosso e servita con una ganache al cioccolato bianco. A Cascina Bosco di Pessano con Bornago, l’antipasto dell’amore vedrà i prodotti del territorio posizionati sui piatti a comporre delle forme che richiamano il tema della giornata. L’agriturismo Agrimania di Garbagnate Milanese, oltre che sulla qualità del cibo punta anche sull’atmosfera romantica ricreata da melodie e canzoni proposte dal vivo. I Leprotti di Abbiategrasso puntano invece sull'agribeauty, con un abbinamento tutto compreso tra massaggio di coppia, camera per la notte e prima colazione". Menù di San Valentino anche all'agriturismo Dolce Luna di Milano città, dove il rosso della barbabietola e della marmellata al peperoncino si sposano con il classico risotto. “Prevediamo il tutto esaurito – commentano alle Cave del Ceppo di Trezzo sull’Adda – anche perché cadendo di venerdì San Valentino si presta più del solito a un’uscita serale. Arrivano coppie di ogni età, dai ventenni agli ottantenni. Questa è una festa davvero per tutti”.