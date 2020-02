Gina, morta sola in casa...

Non appena sono intervenuti, i soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, risalente probabilmente a quattro giorni prima.

Una triste notizia quella giunta poche ore fa, che annuncia il decesso di Gina Conti. Di anni 91, la signora Gina è mancata all'affetto dei suoi cari in silenzio, senza far rumore. Infatti, la signora è stata ritrovata senza vita presso la sua abitazione, in una palazzina nel cuore del paese: a chiamare i soccorsi la nipote che, non avendo risposte dalla parente nè per telefono nè al citofono, ha allertato le autorità competenti. Non appena sono intervenuti, i soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, risalente probabilmente a quattro giorni prima. La signora Gina riposa ora presso la Casa funeraria 'Giardino degli Angeli' - via Marconi, 70 in Inveruno. I funerali si svolgeranno a Cuggiono venerdì 14 Febbraio alle ore 10.30 partendo dalla Basilica S. Giorgio Martire. La recita del S. Rosario si terrà venerdì 14 alle ore 10 presso la Basilica S. Giorgio Martire.