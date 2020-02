L'appuntamento è per domenica 1 marzo dalle 14.30 in biblioteca a Casorezzo. Un momento per ritrovarsi e vivere assieme la bellezza e le emozioni di leggere.

Enzo Biagi, Boris Vian, Ray Bradbury, Mario Puzo, Gesualdo Bufalino, Tonino Guerra,Charles Bukowski, Isaac Asimov, Federico Fellini, Gianni Rodari. In comune hanno tutti due aspetti: essere scrittori di successo e avere avuto i natali nel 1920. Il Comune di Casorezzo, però, ha fatto sì che fossero accomunati anche per un terzo punto: li ha, infatti, riuniti nella 'Maratona di lettura' che proporrà per domenica 1 marzo dalle 14.30 in biblioteca. Maratona di cui si conosce l’orario iniziale, ma non la fine, proprio perché la lettura è qualcosa che coinvolge nel profondo e non ammette limiti temporali iniziali. All'evento, alla fine, sarà possibile iscriversi entro sabato 22 febbraio, scegliendo tra le opere proposte un brano che dovrà durare al massimo sette minuti. Si partirà alle 14.30 con i piccoli, che si concentreranno sui lavori di Gianni Rodari, e si proseguirà con gli adulti a dimostrazione del fatto che la passione per la lettura non patisce limiti temporali. Un’iniziativa che servirà a chi già coltiva il piacere di gustarsi un libro e farlo scoprire a chi, invece, non è molto avvezzo alla lettura.