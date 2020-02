Magenta, nuova associazione 'Ri-Parco'

"Le nuove adesioni a Ri-Parco – spiegano i volontari - dimostrano il crescente consenso al progetto di rimettere l'area a disposizione di tutti i cittadini di Magenta".

Nasce la nuova associazione ‘Ri-Parco’ a Magenta. Domenica 9 febbraio si è svolta l'Assemblea straordinaria dei soci presso l'area Ex Cral Novaceta per rilanciare l'iniziativa dell'associazione dopo la devastazione dello scorso 19 gennaio. I volontari hanno ripristinato appieno la sede: le spese per i lavori sono state sostenute grazie alla sottoscrizione cittadina, aiutata dalla riuscitissima trippata del 1 febbraio con la partecipazione di ANPI Magenta, e alla raccolta fondi tramite la piattaforma di crowdfunding SportSupporter, tuttora aperta. “Le nuove adesioni a Ri-Parco – spiegano i volontari - dimostrano il crescente consenso al progetto di rimettere l'area a disposizione di tutti i cittadini di Magenta, con particolare attenzione ai giovani delle scuole magentine che vogliano utilizzare gli impianti sportivi”. L'associazione si è rifondata e da ora ha sede ufficialmente nell'Ex Cral di viale Piemonte: la nuova rappresentante legale e presidente, in sostituzione di Orazio Maccarone recentemente scomparso, è Teresa Oldani. Nell'aprire i lavori della nuova associazione, Domenico Cuzzocrea, socio di Ri-Parco e responsabile ANPI di Magenta, ha voluto ricordare Orazio con un minuto di silenzio.