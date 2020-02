Con il Comune di Vanzaghello e il 'Circolo Scacchistico Cavalli & Segugi', da marzo a maggio, una serie di incontri aperti a tutti. Otto appuntamenti, il venerdì sera.

Appassionati di scacchi... è il vostro momento! Già, perché il Comune di Vanzaghello, in collaborazione con il 'Circolo Scacchistico Cavalli & Segugi' ha organizzato, per i prossimi mesi di marzo, aprile e maggio, appunto degli incontri dedicati al mondo degli scacchi. 'Giochiamo a scacchi', allora, saranno una serie di momenti (aperti a tutti) tra divertimento, partite e allenamento. Otto in totale gli appuntamenti, il venerdì dalle 20.45 alle 22.15 in biblioteca (a marzo il 6, 13, 20 e 27, ad aprile il 3 e il 17 e, infine, a maggio l'8 e il 15; massimo 15 iscritti). Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi in biblioteca (numero di telefono 0331/306782 oppure indirizzo mail biblioteca [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it).