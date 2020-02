Giovani e adulti 'Con Voi'

Il nome del sodalizio è già un programma: 'Con Voi'. L'associazione che sta per nascere a Villa Cortese punta con decisione a tradurre l'accattivante motto in proposte concrete.

Il nome del sodalizio è già un programma: 'Con Voi'. L'associazione che sta per nascere a Villa Cortese punta con decisione a tradurre l'accattivante motto in proposte concrete, a misura di ogni età (piccoli, giovani e adulti). Tutti da coinvolgere in attività creative e di laboratorio in grado di dare un ulteriore potenziamento alla vivibilità e alla socialità del paese. Attività che non potrebbero trovare forma compiuta se non avessero una robusta sorgente di volontari pronti a sostenerla. E un'opportunità per rispondere presente all'invito potrebbe venire dall'incontro che 'Con Voi' ha organizzato per giovedì 13 febbraio alle 21 nella sala consiliare del Comune. L'associazione si propone di collaborare a tuttocampo e di realizzare un'ampia sinergia con il comune per favorire il crescente sorgere di quelle attività aggregative che hanno il ruolo prezioso di preservare una realtà dalle possibili insidie del degrado sociale.