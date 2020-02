Una rosa per le Foibe

Il gruppo di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale hanno reso omaggio ai martiri delle Foibe. Una rosa proprio di fronte alla roccia, nel ricordo di tutte le vittime.

Una rosa lasciata proprio di fronte alla roccia in piazza Martiri delle Foibe (l'ex piazza Mercato di Turbigo). Un ricordo e un omaggio a tutte le vittime, appunto, delle Foibe, promosso dal gruppo di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale e che è stato organizzato nella mattinata di domenica (9 febbraio). Gli uni affianco agli altri, dunque, hanno deposto un fiore, per non dimenticare tutti quegli italiani che, alla fine della guerra, conobbero, purtroppo, ulteriore dolore e violenza e furono costretti ad abbandonare le loro case, come si legge sulla targa davanti alla stessa roccia "vittime nelle Foibe per mano dei partigiani comunisti slavi". "Un gesto semplice, ma importante - commentano - Grazie all'onorevole Lucrezia Mantovani e al sindaco turbighese Christian Garavaglia per la partecipazione e il sostegno".