Carlo: due paesi in lacrime

Castano e Turbigo piangono Carlo Milani: "Ci lascia una persona buona e disponibile". Volontario nel Corpo Volontari Parco Ticino Turbigo e impegnato in Realtà Popolare.

L’uscita a piedi nei boschi e tra la natura (come ne aveva fatte tante altre nell’ultimo periodo). Si stava preparando per affrontare il Cammino di Santiago quando, all’improvviso, si è sentito male. Un malore che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo, strappandolo per sempre all’amore ed all’affetto dei familiari e di tutte le persone che gli hanno voluto bene. E ce ne sono davvero diverse, perché Carlo Milani era conosciuto in gran parte del nostro territorio. Lui, che viveva a Castano Primo e che, allo stesso tempo, era anche nel Corpo Volontari Parco Ticino Turbigo, oltre ad essere attivo nella politica locale (con Realtà Popolare). Una figura, insomma, che era un punto di riferimento, sulla quale sapevi di poter contare sempre. “Sono attonito, senza parole, mi viene difficile perfino parlare di lui al passato - dice Pasquale Buffardi, presidente, appunto, di Realtà Popolare - Carlo era uno dei nostri dirigenti più validi e più affezionati e con lui abbiamo fatto un percorso politico incredibile. Passione, competenza e impegno sono le caratteristiche che più lo hanno contraddistinto. Ancora fatico a crederci. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze”. “Con Carlo se ne va una persona buona, sempre disponibile e generosa - continua Carlo Iannantuono, coordinatore del Circolo di Fratelli d’Italia Castano - Un amico che lascia un vuoto enorme. I ricordi sono tanti, ad esempio i momenti passati fianco a fianco in occasione dell’ultima campagna elettorale o ancora quando si andava assieme ad assistere ai consigli comunali”. “Ti vogliamo ricordare così, non solo un grande volontario, ma un ottimo amico che ci dava consigli, ci teneva allegri e ci viziava con le caramelle alla menta - il messaggio del Corpo Volontari Parco Ticino Turbigo su Facebook”.