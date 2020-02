Iscrizioni alla fiaccolata

Sono aperte le iscrizioni alla 52^ fiaccolata votiva di Buscate. Quest’anno la meta sarà il suggestivo santuario di Nostra Signora di Soviore a Monterosso al Mare.

Sono aperte le iscrizioni alla 52^ fiaccolata votiva di Buscate. Quest’anno la meta sarà il suggestivo santuario di Nostra Signora di Soviore a Monterosso al Mare, in provincia di La Spezia, un percorso di circa 260 km, che verrà coperto di corsa nel weekend dal 29 al 31 maggio. Le preiscrizioni saranno aperte fino al 23 febbraio e prevedono il versamento di 10 euro. La cifra finale è ancora da concordare, ma sarà pari a massimo di 55 euro, in base alle partecipazioni. Per preiscriversi basta mandare una mail a amicidellafiaccola [at] gmail [dot] com.