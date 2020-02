Don Antonio Mazzi e i suoi 'ragazzi cattivi'

La vita intera dedicata al prossimo, ad aiutare i giovani e chi è in difficoltà. Lo abbiamo incontrato a Milano: "La vita non è fatta di aggettivi, ma di verbi".

L’amore, l’attenzione e la brillantezza di chi ha fatto della vita una vera e propria missione. Perchè, come ama ripetere “Quando stai con i giovani, non hai tempo di invecchiare”. E don Antonio Mazzi, con i suoi 90 anni, di ragazzi ne ha visti e, soprattutto, aiutati tantissimi. “Lavorare con loro è la cosa più bella; stare accanto a chi ha problemi o si trova in situazioni di difficoltà, potergli dare un sostegno e rendersi conto che, giorno dopo giorno, compie passi importanti, ti dà una grande emozione e gioia e, soprattutto, ti rendi conto di come ciascuno di noi può dare qualcosa al prossimo”. Quel concetto, insomma, per il quale la vita non è fatta di aggettivi, ma di verbi. “Già, una frase che cerco di trasmettere quotidianamente, perché sapete si dice spesso è buono, è bravo, è bello, ecc... invece serve essere, fare, condividere e non avere paura. Non dimenticate mai, infatti, che è l’avventura che fa la vita e laddove non c’è avventura, non c’è vita”. Un messaggio che è il filo conduttore dell’importante attività e dell’impegno che da sempre don Antonio Mazzi mette in campo per quelli, come lui li ha definiti nel suo libro, ‘i ragazzi cattivi’ (‘Amo i ragazzi cattivi, questo il titolo’). “Una frase forse forte, che però serve per spiegare che non esistono giovani cattivi, bensì ci sono coloro che fanno delle cose sbagliate e noi educatori, quindi, abbiamo il compito di aiutarli a capire gli errori, perché sono tutti recuperabili”.

DON ANTONIO MAZZI: UNA VITA PER IL PROSSIMO