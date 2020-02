Famiglie, scuola, enti locali

La psicopedagosista Elena Colombo si occuperà di spiegare in cosa consista l'attività dello "Sportello d'ascolto" di San Giorgio.

Famiglie, scuole, enti locali. Tre rette che, per il bene dei ragazzi e dell'armonia della loro crescita, sono chiamate a intersecarsi costantemente. Ma quali sono le strade per poterlo fare sempre meglio? E quali i nervi scoperti che a volte impediscono di portare avanti il rapporto triadico in modo ottimale? L'argomento sarà al centro di un incontro in programma mercoledì 5 febbraio alle 18.30 nella sala consiliare "Giacomo Bassi" di San Giorgio su Legnano. A organizzarlo sono comune e istituto comprensivo Carducci. Varie le persone presenti per focalizzare l'attenzione sul tema: il dirigente scolastico Rosa Lisa Denicolò parlerà dei progetti didattici e pedagogici previsti per la scuola nell'anno in corso. Dopo i saluti del sindaco Walter Cecchin la parola passerà all'assessore alla pubblica istruzione Claudio Ruggeri che parlerà del piano per il diritto allo studio redatto dal comune. Infine, la psicopedagosista Elena Colombo si occuperà di spiegare in cosa consista l'attività dello "Sportello d'ascolto" di San Giorgio.