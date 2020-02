Febbraio... mese di eventi

Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Comuni dei Navigli, ecco una selezione degli appuntamenti che si svolgeranno nel mese di febbraio, nei Comuni di Corbetta, Morimondo e Turbigo.

Nei Comuni dell’Ovest Milanese ci sono in programma tanti eventi di musica, teatro, storia e arte per grandi e piccini. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Comuni dei Navigli, ecco una selezione degli appuntamenti che si svolgeranno nel mese di febbraio, in particolare nei Comuni di Corbetta, Morimondo e Turbigo.

A Corbetta, venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 21.00, presso il Santuario Beata Vergine dei Miracoli, in via Mazzini, si terrà ad ingresso gratuito il concerto in onore di San Girolamo, a cura della Fondazione Istituto San Girolamo Emiliani. Interverranno i maestri Andrea Dellavedova al pianoforte, Lara Massironi al flauto e Francesca Virgilio all’arpa con alcuni alunni dell’Accademia Musicale. Sabato 8 febbraio alle 10.30, nella sala multimediale della biblioteca comunale in piazza 25 Aprile, inizierà la seconda edizione di “Corbetta Picture Book – Piccolo Festival dell’Albo Illustrato”, con l’evento “La testualità dell'albo illustrato tra passato e presente” e l’intervento di Martino Negri per genitori, insegnanti, studenti, bibliotecari, operatori culturali. Mentre alle ore 10.45, sempre in biblioteca, nella sala bambini, inizierà il laboratorio creativo “Le stagioni in movimento” curato da Ilaria Faccioli per bambini dai 4 anni ad ingresso gratuito ma con iscrizione obbligatoria. Nella sala polifunzionale di piazza I° Maggio alle ore 21.00, nell’ambito della rassegna “Teatri Aperti”, si terrà lo spettacolo “Il demone della velocità, Gilles Villeneuve” di Riccardo De Benedetti e con Cinzia Brogliato. Il biglietto di ingresso è di 10,00 euro, ridotto a 8,00 per gli under 25. Lunedì 10 febbraio nella biblioteca comunale, sarà possibile visitare la mostra bibliografica organizzata in occasione del “Giorno del Ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata. Martedì 11 febbraio alle ore 14.00, negli uffici della Farmacia comunale 2, in via della Libertà, nell’ambito del ciclo di incontri gratuito “Crescere in salute” rivolto a donne in gravidanza e dopo il parto, si svolgerà l’incontro “Allattare per far crescere in salute”, seminario alla presenza di una ostetrica e di una farmacista. Sabato 22 febbraio alle ore 10.30, nella biblioteca comunale, si terrà la conferenza “Io mi levo col pensier più in alto. La pittura di Raffaello”, con lo storico dell’arte Stefano Zuffi, in occasione del 500° anniversario della morte di Raffaello Sanzio. L’ingresso è gratuito con prenotazione telefonica o tramite posta elettronica. Mentre alle ore 20.45, nella Chiesa prepositurale di San Vittore, si terrà il concerto dei “Piccoli Cantori di Corbetta”. Sabato 29 febbraio alle ore 10.30, nella sala multimediale della biblioteca comunale, ci sarà l’appuntamento culturale aperto al pubblico con il Gruppo di lettura sul libro “Zio Vaja” di Anton Cechov.

A Morimondo, in abbazia, venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 21.00, nell’ambito del programma di introduzione al mondo cistercense si terrà l’appuntamento “L’età dell’oro. I cistercensi dalle origini alla Commenda” con Laura Re. Domenica 16 febbraio dalle ore 14.30 alle 16.30, si svolgerà l’evento “Sentieri antichi, visita guidata naturalistica e ristoro del pellegrino” e venerdì 21 febbraio alle ore 21.00, sempre nell’ambito dell’introduzione al mondo cistercense, si terrà l’evento dal titolo “L’età dell’oro, l’Architettura” con Piero Rimoldi. Per queste iniziative è previsto un contributo di iscrizione di 10,00 euro.

A Turbigo, mercoledì 12 febbraio 2020 alle ore 21.00, presso il Nuovo Iris in via Roma 5, nell’ambito delle celebrazioni per il “Giorno del Ricordo”, si terrà la conferenza storica “1943/1960 l’esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia” con relatori gli esuli istriani Annamaria Crasti e Tito Sidari. L’evento culturale è organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato Provinciale di Milano. Prima della conferenza alle ore 20.30 sarà inaugurata l’annessa mostra sul tema che rimarrà esposta per il pubblico sino al 18 febbraio, nonché a disposizione per richieste di visita da parte delle scuole. Domenica 16 febbraio alle ore 16.30, presso il Nuovo Iris in via Roma, nell’ambito della rassegna domenicale per bambini e famiglie, si terrà lo spettacolo “Generale asparago”. Il costo del biglietto di ingresso è di 8,00 euro. Mentre sabato 22 febbraio alle ore 21.15, sempre al Nuovo Iris e nell’ambito della stagione teatrale 2019/2020, si svolgerà lo spettacolo di prosa “Gran varietà”. Il costo del biglietto è di 12,00 euro. Sabato 22 febbraio alle ore 21.00, presso il Salone sul parco, in via Roma 39, nell’ambito della 32° Stagione Musicale di Turbigo, si potrà seguire il “Recital pianistico” con il giovane interprete Andrea Tamburelli. L’ingresso è libero su prenotazione. Sabato 29 febbraio, nell’ambito delle manifestazioni per il Carnevale Ambrosiano, si terrà la tradizionale sfilata di carri allegorici e intrattenimento per le vie del paese a cura della Pro Loco. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a domenica 1° marzo.