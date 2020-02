Villa, cinema e... in futuro?

La sua storia è passata da una serie di metamorfosi che ne hanno cambiato due volte la vita: villa sontuosa (palazzo Lucini Arborio Mella) e, poi, cinema; ma in futuro?

La sua storia è passata da una serie di metamorfosi che ne hanno cambiato due volte la vita: villa sontuosa con il nome di palazzo Lucini Arborio Mella e poi sede del cinema Sotera, sorto per la volontà dell'allora Parrocchia di mettere a disposizione della popolazione una struttura in grado di intrecciare socialità, cultura, intrattenimento e aggregazione. Adesso quello spazio, con tutto il suo carico di memoria, osserva l'area a sé di fronte destinata a parcheggio e lo fa senza avere una precisa funzione. Certo non uno scenario piacevole per quanto ha rappresentato nelle sue precedenti esistenze. L'edificio è ora delimitato da una serie di transenne e, negli anni scorsi, per vestirlo a nuova vita si fece strada l'ipotesi di dargli quale abito la nuova sede della Coop. Poi, però, l'ipotesi si è tramutata in cenere. Ma non si è incenerita la domanda di fondo: che cosa fare di quella struttura? Perché lasciare un luogo nella parte centrale del paese in quello stato se potrebbe essere ridestinato per altri scopi? Ovvio, l'idea è tutta da far passare dal libro delle intenzioni a quello di una proposta concreta. E siccome l'edificio qualche annetto sulle spalle ce l'ha, si tratterebbe di dargli un'iniezione di rivitalizzazione urbanistica e funzionale il cui costo non è certo di un pugno di euro. Il sindaco Walter Cecchin ha più volte evidenziato la necessità di fare una riflessione su quella struttura che, appoggiata alla Parrocchia della Beata Vergine Assunta, sarebbe forse l'ideale per una destinazione di socialità come complemento di quella già garantita, a pochissimi passi, dal centro parrocchiale. Finora, però, non si può uscire dai binari tracciati dal chissà.