Il 7 febbraio, alle 21, in biblioteca a Vanzaghello una serata per riflettere sul tema delle foibe e dell'esodo. La testimonianza diretta di Anna Maria Crasti.

'Dall'oblio al ricordo: Italiani due volte', è questo il titolo dells serata, in programma il prossimo 7 febbraio, alle 21, in biblioteca a Vanzaghello ed organizzata dall'Amministarzione comunale. Un momento per non dimenticare, durante il quale Anna Maria Crasti, testimone delle vicende storiche dell'esodo giuliano dalmata, incontrerà il pubblico per raccontare quanto ha vissuto in prima persona da bambina a Orsera d'Istria, nel territorio di Pola, inquadrando il periodo in cui si sono svolti gli avvenimenti. L'appuntamento, offrirà l'occasione di riflettere sul tema delle foibe e dell'esodo; interverrà anche Matteo Gherghetta (presidente del Comitato di Milano ANVGD - Associazione Venezia Giulia e Dalmazia).