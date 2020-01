Marcallo: domani primaria chiusa

Il provvedimento si è reso necessario a causa di un guasto, riscontrato la mattina del 30 gennaio, alla centrale termica dell’istituto.

Il sindaco di Marcallo con Casone, Marina Roma, ha emanato un’ordinanza urgente per chiudere la sede della Scuola Primaria di Marcallo per la sola giornata di venerdì 31 gennaio. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un guasto, riscontrato la mattina del 30 gennaio, alla centrale termica dell’istituto. Nonostante si stia provvedendo al ripristino dell’impianto di riscaldamento, gli alunni, gli insegnanti e il personale scolastico non sarebbero stati nelle condizioni ottimali per svolgere le lezioni e, per questa ragione, è stata decisa la chiusura del plesso, in accordo con la dirigente scolastica, Alessandra Moscatiello. Il provvedimento non ha coinvolto, invece, la Scuola Secondaria di Primo Grado, nella cui sede non sono stati rilevati guasti. Il pasto del servizio mensa delle elementari del 31 gennaio sarà destinato all’associazione ‘Non di solo pane’, refettorio benefico di Magenta.