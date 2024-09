Casone: lavori per il Nido

Sono iniziati la scorsa settimana, a Casone, i lavori per la realizzazione di una nuova struttura destinata a Asilo Nido realizzata grazie ai fondi PNRR.

Sono iniziati la scorsa settimana, a Casone, i lavori per la realizzazione di una nuova struttura destinata a Asilo Nido realizzata grazie ai fondi PNRR. Decisi dalla precedente Amministrazione, purtroppo una serie di ritardi tecnici hanno rallentato l’apertura del cantiere. Dopo l’insediamento, la nuova Giunta ha convenuto con gli uffici competenti l’impossibilità di porre modifiche al progetto originario a causa dei vincoli legati al finanziamento europeo e alla supervisione del Ministero. Così il Sindaco: “Sebbene dovremmo essere rasserenati dal fatto che finalmente i lavori siano iniziati e sappiamo che il nuovo edificio aumenterà il servizio a favore delle famiglie, oggi non vogliamo nascondere il disagio di fronte alla deturpazione di piazza Bubry e del suo angolo verde, che condividiamo profondamente con molti abitanti di Casone. Avremmo fatto scelte diverse, ma oggi dobbiamo inevitabilmente guardare al futuro. È un impegno che prendiamo con i cittadini di Marcallo con Casone: restituiremo a tutti un nuovo spazio bello, funzionale e abitabile da tutti, nel rispetto della storia del paese e garantendone la vivibilità per le nuove generazioni.”

