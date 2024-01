La 'De Amicis' al progetto 'GLOBE'

L’Istituto Comprensivo Statale E. De Amicis di Marcallo con Casone partecipa al progetto nazionale “Generazione Scuola in cammino con GLOBE”.

In questo anno scolastico l’Istituto Comprensivo Statale E. De Amicis di Marcallo con Casone partecipa, insieme a una trentina di altre scuole italiane, al progetto nazionale “Generazione Scuola in cammino con GLOBE”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e dall’associazione Globe Italia. L’acronimo Globe significa Global Learning and Observations to Benefit the Environment ( HYPERLINK "http://www.globe.gov/"www.globe.gov) ed è un programma internazionale di educazione scientifica che fornisce agli studenti e ai cittadini di tutto il mondo la possibilità di partecipare alla ricerca scientifica, contribuendo in modo significativo alla comprensione del sistema Terra. Ha anche l’importante compito di accrescere nei giovani la sensibilità nei confronti dell'ambiente. In concreto, il programma GLOBE consiste in una comunità di studenti, scuole, docenti, scienziati e singoli cittadini che contribuiscono con ricerche e azioni sul campo a comprendere, sostenere e migliorare il pianeta sia a livello locale sia a livello globale, in quattro macro aree: Atmosfera – Idrosfera – Pedosfera – Biosfera. La scuola secondaria di I grado di Marcallo partecipa attivamente al programma già da qualche anno, applicando il protocollo Atmosfera - Clouds relativo all’osservazione delle nuvole. “Dopo aver imparato a riconoscere i generi fondamentali con cui le nuvole si presentano (anche grazie al prezioso aiuto di esperti meteorologi) – spiega la dirigente scolastica Alessandra Moscatiello - Giornalmente, in corrispondenza del passaggio dei satelliti, nel giardino della scuola rileviamo la copertura nuvolosa, le tipologie di nubi presenti, il colore del cielo e la visibilità, la presenza di scie di aerei, le condizioni del terreno. Tutto ciò grazie all’app Globe Observer, che ci guida nell’osservazione e consente di inviare i nostri dati nella banca dati internazionale del progetto”. A cosa serve osservare le nuvole? “Le nuvole hanno un’influenza enorme sul bilancio energetico della Terra, sul clima e per le previsioni del tempo - spiegano gli studenti di terza media più esperti - È come se fossero una coperta per il nostro pianeta, a volte spessa e opaca, altre volte sottile, velata e trasparente”. “Dallo scorso ottobre, inoltre, abbiamo arricchito gli strumenti che ci permettono di studiare l’atmosfera, grazie all’installazione di una stazione meteorologica automatizzata nel giardino della nostra scuola. Essa registra in continuo i dati relativi a temperatura, pressione atmosferica, umidità, precipitazioni, radiazione solare, intensità e direzione del vento, nonché, con una ulteriore specifica centralina, anche i dati di qualità dell’aria (polveri sottili) – prosegue Moscatiello - I dati rilevati sono oggetto dei nostri studi, con l’obiettivo di costruire una lunga serie storica di dati veramente “locali”, da utilizzare anche come parametro di analisi per gli altri protocolli Globe”. Chi volesse consultare i dati della stazione della scuola di Marcallo, può visionarli sul sito GLOBE ( HYPERLINK "https://vis.globe.gov/GLOBE/"https://vis.globe.gov/GLOBE/, cercando “Istituto Comprensivo Statale E. De Amicis”) oppure al seguente link: HYPERLINK "http://www.meteoproject.it/ftp/stazioni/marcallo/index.php"http://www.meteoproject.it/ftp/stazioni/marcallo/index.php

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!