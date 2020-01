Si lavora alla rete fognaria

La soluzione messa in campo dall'amministrazione Rolfi punta a scongiurare in modo permanente che tali fenomeni possano ripetersi

Le intense precipitazioni avevano creato una situazione critica. Per la rete fognaria delle vie XXV Aprile e Piave, però, vi è in corso un lavoro di potenziamento e rifacimento che avrà termine, salvo intoppi, per la prossima primavera o estate. "In occasioni di temporali particolarmente intensi - spiega una nota di "Civica Dairago", la lista di maggioranza che sostiene il primo cittadino Paola Rolfi - la rete fognaria di via XXV Aprile e via Piave è sottoposta a un rilevante carico d'acqua da smaltire e ciò ha provocato l'allagamento di alcuni tratti di strada e di cortili nel centro paese". Fenomeni che lasciano sempre diversi disagi e obbligano a interventi per il ritorno alla normalità. La soluzione messa in campo dall'amministrazione Rolfi punta a scongiurare in modo permanente che tali fenomeni possano ripetersi .Insieme con Cap Holding, infatti, è stato messo nero su bianco il progetto di un rafforzamento complessivo della rete fognaria "così - dice sempre "Civica Dairago" da ridurre la quantità di acqua che la fognatura di via XXV Aprile deve smaltire in caso di piogge copiose". I lavori, nel dettaglio, concernono la rete fognaria di via Piave e Leonardo Da Vinci, il collettore di via Piave, la condotta di collegamento tra le vie Da Vinci e Bruchè e l'impianto fognario di via Pepe che presenta problemi alle tubazioni. L'importo dei lavori, che muovono interventi per un milione di Euro, dà già conto della loro imponenza. E doterà la rete dairaghese di un impianto fognario maggiormente in grado di resistere a eventuali situazioni di piovosità imponenti che rischierebbero di creare non pochi contraccolpi.