La Messa degli Oratori con l'Arcivescovo

Venerdì 31 gennaio, festività di San Giovanni Bosco, l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini celebrerà una messa speciale in Duomo alla presenza di seimila fedeli provenienti dagli oltre mille oratori lombardi impegnati nel cammino 'Oratorio 2020'.

Venerdì 31 gennaio alle 20.30, nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, presiederà una Messa per tutti coloro che hanno a cuore l’oratorio, operando con passione e dedizione. Alla Celebrazione che sarà trasmessa in diretta su Chiesta Tv (canale 195) e www.chiesadimilano.it, sono attese circa 6mila persone: educatori, ragazzi e ragazze di ogni età, genitori e nonni. Duecento saranno i sacerdoti che concelebreranno con l’Arcivescovo, il Vicario generale, mons. Franco Agnesi, e i vicari del Consiglio Episcopale Milanese. Alla celebrazione parteciperanno anche i rappresentanti delle istituzioni civili. Hanno confermato la presenza per il Comune di Milano: il sindaco Beppe Sala e l’assessora all'Educazione e Istruzione Laura Galimberti; per conto della Regione Lombardia: Stefano Bolognini, assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, e Alan Rizzi, Sottosegretario con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali, Regione Lombardia.

Al termine della Messa, la piazza del Duomo si illuminerà con la scritta “Oratorio 2020”, grazie alla luce dei cellulari che oltre 700 animatori ed educatori degli oratori proietteranno verso l’alto. Un gesto molto simbolico, luminoso e beneaugurante, che carica di speranza e di attesa il futuro della realtà educativa sempre più urgente e necessaria dei nostri oratori.

La celebrazione eccezionale si svolge in occasione della festa liturgica di san Giovanni Bosco, padre e maestro della gioventù, e alla vigilia della memoria del beato Andrea Carlo Ferrari, promotore della diffusione capillare degli oratori nella Diocesi di Milano. Una celebrazione che conclude la Settimana dell’educazione di quest’anno (ultima settimana di gennaio), che ha visto gli oratori di tutta la diocesi impegnati ad analizzare bisogni e desideri, determinando concretamente gli obiettivi educativi per il prossimo futuro e scrivendo un nuovo progetto educativo per ciascun oratorio.

Con i suoi circa mille oratori, la Diocesi di Milano raccoglie un quinto delle presenza complessiva di realtà oratoriane sul territorio nazionale. Proprio in virtù di questa passione educativa, la Chiesa ambrosiana ha avviato un percorso di rilancio dell’oratorio dal titolo “Oratorio 2020 – Quali oratori per fare oratorio”, avviato negli ultimi due anni e che nel corso di quest’anno troverà la sua conclusione in occasione di una grande festa programmata per il prossimo mese di ottobre, con la riconsegna agli oratori dei progetti educativi da parte dell’Arcivescovo.

«In questo lungo percorso ci siamo messi prima di tutto in ascolto. Oggi tanti parlano dei ragazzi come un problema - spiega don Stefano Guidi, direttore della Fom - Noi crediamo che i ragazzi, gli adolescenti e i giovani vadano prima di tutto compresi. Sono la perla preziosa della Chiesa. La loro voce va accolta e custodita come un tesoro. E l’oratorio è il luogo dove custodirla e coltivarla».