Economia Civile... per tutti!

"Un orientamento nuovo dell’economia, una prospettiva di lettura dei fenomeni economici che non mette al centro le risorse materiali ma parte dalla persona e incarna un’antropologia positiva”: così Eliana Minelli, Professore Associato della Scuola di Economia e Management della LIUC – Università Cattaneo, definisce l’economia civile, tema al centro di un percorso divulgativo promosso dalla LIUC tramite il Centro Pastorale Pier Giorgio Frassati, al via il prossimo venerdì 28 febbraio e articolato in 4 incontri. Un’occasione per approfondire questo filone, che affronta le contraddizioni del capitalismo liberista e intende rispondere con coraggio alle domande concrete che l’uomo si pone sui grandi temi legati al lavoro, alla produzione, al benessere e alla sostenibilità.

“L’economia civile non è nata ieri ma parte da alcuni grandi nomi dell’illuminismo napoletano e lombardo come Genovesi, Dragonetti, Cattaneo e Verri ma le prime suggestioni risalgono addirittura a San Francesco” spiega la prof. Minelli, curatrice del percorso, sottolineando come questa disciplina abbia una sua dignità, anche in ambito accademico.

Protagonisti degli incontri saranno alcuni studiosi appartenenti alla Scuola di Economia Civile (che si trova a Figline e Incisa Valdarno, Firenze), che si propone di diffondere nel mercato, nelle organizzazioni e nelle imprese un paradigma economico centrato sulle persone e le relazioni umane, fatte di fiducia, reciprocità e gratuità. L’iniziativa è aperta a tutti.

Twitter Facebook Google+