Truffe: come prevenirle?

Il 5 febbraio, nel pomeriggio, un incontro organizzato dal gruppo 'Quelli del Mercoledì' (Parrocchia Madonna dei Poveri). Relatore sarà il luogotenente Cosimo Paglialunga.

Si presentano dicendo di dover effettuare un controllo o una verifica. Principalmente in due, forse con un terzo complice ad attenderli in auto, fingono di essere tecnici del gas, dell'acqua, della luce, in qualche caso anche vigili urbani, carabinieri e poliziotti e, una volta in casa, riescono ad arraffare tutto ciò che trovano (denaro contante, oro e oggetti di valore), per poi dileguarsi e sparire nel nulla. Truffe e raggiri: cosa fare? Soprattutto, come evitare di cadere vittime? Se ne parlerà il prossimo 5 febbraio, nel pomeriggio, durante l'incontro dedicato, appunto, al tema della sicurezza ed organizzato dal gruppo 'Quelli del Mercoledì' (Comunità Pastorale Santo Crocifisso, Parrocchia Madonna dei Poveri di Castano). Relatore sarà il luogotenente Cosimo Paglialunga, comandante della locale caserma dei carabinieri.