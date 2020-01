La tradizione che si rinnova. Giovedì 30 gennaio, alle 21, al campo di via Trieste, angolo via Torrione, l'immancabile appuntamento organizzato dalla Pro Loco Turbigo.

La location, ancora una volta, sarà quella del campo di via Trieste, angolo via Torrione: tutto pronto per l'ormai immancabile appuntamento con il gran falò della Giobia, organizzato dalla Pro Loco Turbigo, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Gruppo Volontari della Protezione Civile e Parco Ticino e Legambiente 'Ticino'. L'evento è in programma, allora, questo giovedì (30 gennaio), alle 21. E per l'occasione, l'invito è ai bambini della scuola Materna statale ed Ente Morale, della Primaria e Secondaria a portare un proprio disegno, riflessione o filastrocca: si rinnoverà l'antica tradizione, bruciando con la Giobia i rischi ecologici. Durante la serata, infine, vin brulé, birra brulé, té caldo e chiacchiere.