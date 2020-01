Accorgimenti per il trasporto

Servizio di trasporto degli alunni: i disagi ci sono stati. Ma c'è la chiara e precisa volontà di risolverli al più presto con una serie di accorgimenti.

I disagi ci sono stati, ma c'è la voglia di risolverli al più presto con una serie di accorgimenti che dovrebbero consentire di sconfiggerli. L'Amministrazione comunale di Canegrate del sindaco Roberto Colombo ha ordinato a dovere le idee per quanto riguarda i problemi emersi dal servizio di trasporto degli alunni per la scuola secondaria cittadina: "Ci scusiamo con le famiglie - si legge in una nota diffusa dal Comune - E studieremo una forma di rimborso parziale del costo del servizio. Stiamo lavorando con Ats, l'azienda che fornisce il trasporto, la cooperativa che si occupa dell'accompagnamento e la Polizia locale per risolvere il problema e assicurare la custodia dei minori". Il Comune afferma di avere promosso la redazione di una lista per contattare le famiglie e dare ad esse informazioni sul servizio attingendo ad un numero apposito. "I genitori degli alunni iscritti al servizio - prosegue la nota - riceveranno nei prossimi giorni, sul proprio cellulare, il messaggio 'da questo numero riceverai informazioni sul trasporto scolastico, salvalo tra i tuoi contatti per essere sempre aggiornato". Un canale di informazione più snella che dovrebbe avere l'effetto di scongiurare i disservizi e i loro effetti negativi sui piccoli utenti e sulle loro famiglie.