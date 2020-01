Da marzo arriva Disney +

Dopo Sky e Netflix arriva una piattaforma dedicata a tutti gli appassionati del mondo Disney, Pixart e Marvel. Scopri costi e date di attivazione.

Appassionati di film e televisione? Ma soprattutto appassionati del magico mondo Disney e Pixart, fanatici delle serie Marvel? Il momento sta per arrivare e ha una data. Sarà infatti il 24 marzo il giorno per l'attivazione in Italia della nuova piattaforma streaming 'Disney +'.

Disney+ è un nuovo servizio streaming che diversifica i suoi contenuti da altre piattaforme già presenti sul web come Netflix, Amazon Prime Video, Sky, Infinity e Hulu. Come per gli altri casi, si tratta di un servizio online a pagamento, utilizzabile dai soli abbonati.

Su Disney+ non saranno presenti solo i titoli originali Disney, ma anche le pellicole del Marvel Cinematic Universe e alcune serie TV inedite; ma anche tutti i lungometraggi e cortometraggi della Pixar; la completa saga di Star Wars, comprese alcune serie TV inedite e le serie animate e infine alcuni prodotti firmati National Geographic. È infatti risaputo che la Walt Disney Pictures ha acquisito e incluso nella sua famiglia anche Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Fox e National Geographic.

Si potrà usare su 4 dispositivi (smart tv, tablet, pc o smartphone) in contemporanea, come per altri servizi si potranno scaricare alcuni contenuti offline e avrà un costo di 6,99 euro al mese o di 69,99 euro l'anno.