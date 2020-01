Don Lorenzo e i social

Una conferenza organizzata dal centro culturale San Magno di Legnano, in programma martedì 28 gennaio alle 21. Relatore sarà don Lorenzo Ferraroli. Un momento di confronto.

Li usano e, in misura variabile, ne sono condizionati. Nel linguaggio, nei comportamenti, nelle relazioni sociali. I ragazzi di oggi sono figli dei social? E in quale modo i genitori possono educare i loro figli a impiegarli responsabilmente ma anche ritrovare con essi un rapporto fondato su una solida relazione de visu e su un corretto percorso educativo? Qualche spunto potrà essere fornito da una conferenza organizzata dal centro culturale San Magno di Legnano, in programma martedì 28 gennaio alle 21. A parlarne sarà don Lorenzo Ferraroli. "I social - spiegano i promotori - sono entrati con prepotenza nella nostra quotidianità modificando e spesso stravolgendo le nostre relazioni. Particolarmente preoccupante è la diffusione di questi mezzi di comunicazione tra i giovani e giovanissimi con ripercussioni negative che rendono difficoltoso il rapporto educativo". Un momento di riflessione, quindi, che lungi dall'investire soltanto l'aspetto tecnologico si fa occasione per una più ampia riflessione sul ruolo dell'educazione genitoriale.