L'ecocentro si rinnova

I lavori di preparazione si sono svolti in questi giorni. La giunta del sindaco Pierluca Oldani mira dritto a un obiettivo: regalare ai proprii concittadini un ecocentro rinnovato sul piano funzionale e a cui, quindi, sia possibile accedere in modo più pratico e agevole. "In quell'area - spiega il primo cittadino casorezzese - si tratterà di creare una pesa, una garitta, officina e ufficio sono anch'essi da potenziare. Stiamo cercando in tutti i modi di limitare, in questo percorso di riqualificazione, disagi per i nostri concittadini". Una volta completato, spiega ancora Oldani, "la zona sarà tutta in piano con i cassonetti interrati e la possibilità di poter passare anche quando vi sia un'auto ferma". Oldani ha già ordinato a dovere le idee anche sul cronoprogramma che dovrà caratterizzare gli interventi: "Se tutto procede come deve - conclude - si prevede di terminarli per la prossima estate".