'Il Piccolo Principe' per gli studenti

L’associazione Genitori Tangram, con il patrocinio dei Comuni di Arconate e Buscate, organizza l’ottava edizione del concorso letterario ‘Il Piccolo Principe’, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del nostro territorio. Il tema di quest’edizione è: ‘Un biglietto in tasca, inizia il viaggio’. Perché il viaggio? Perché ha da sempre caratterizzato la letteratura per ragazzi ed è simbolo di crescita e di scoperta, di avventura e fantasia. Ai ragazzi è chiesto di raccontare un viaggio reale o immaginario, fuori o dentro di sé, in luoghi reali o di fantasia. La proclamazione dei vincitori avverrà nella serata di premiazione, che si terrà presso la sala ‘Don Besana’ di Busto Garolfo a maggio. E proprio in quell’occasione verranno premiati i primi 10 classificati: al primo classificato verrà donato un cellulare Samsung Galaxy A70, al secondo un tablet Huawei Mediapad T5, al terzo un drone LE-IDEA 10 GPS, mentre dal quarto al decimo classificato sarà consegnato un diploma di partecipazione. Per qualsiasi informazione, basta consultare il sito https://concorso2020.blogspot.com/ o mandare una mail a: asso [dot] tangram [at] gmail [dot] com.