Vigili 'contro' la ludopatia

Controlli mirati e specifici della Polizia locale di Turbigo e Nosate nelle sale slot e nei pubblici esercizi. Già verificate alcune verifiche, adesso si proseguirà.

Prevenire e contrastare la ludopatia: l’attenzione è e sarà massima, perché, se una serie di accertamenti sono già stati messi in campo fin dai primi giorni del nuovo anno, altri ne veranno fatti e, soprattutto, si proseguirà, in maniera costante e mirata, con il monitoraggio e le verifiche. Controlli specifici, insomma, da parte della Polizia locale nelle sale slot e nei pubblici esercizi. “Vogliamo avere un quadro che sia il più dettagliato e preciso possibile per quanrto concerne le situazioni presenti sul nostro territorio - spiega il comandante dei Vigili urbani di Turbigo e Nosate, Fabrizio Rudoni - E proprio nelle scorse ore, quindi, ci siamo attivati in tale senso”. Nello specifico, il lavoro è organizzato al fine di capire se sia rispettata ogni singola norma e legge, pronti ad intervenire qualora ci siano riscontri negativi a riguardo. “Come detto - conclude Rudoni - diverse attività sono state verificate, ma adesso continueremo con gli accertamenti nelle altre realtà. Servizi, che ripeto, sono e saranno mirati e che riteniamo importanti e fondamentali in ottica di prevenzione, repressione e contrasto alla ludopatia”.