Il messaggio del Papa agli infermieri

Un prezioso lavoro per una nobile professione. Papa Francesco ha parole di elogio per gli infermieri e le ostetriche ai quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dedicato il 2020, nel bicentenario della nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell’infermieristica moderna, conosciuta anche come “la signora della lanterna” perché usava girare la sera tra le corsie dell'ospedale militare di Crimea, dove era stata mandata nel 1854, con una lampada a petrolio.

Il messaggio

"Mi fa piacere ricordare che il 2020 è stato designato a livello internazionale come 'Anno dell’Infermiere e dell’Ostetrica'. Gli infermieri sono gli operatori sanitari più numerosi e più vicini agli ammalati, e le ostetriche compiono forse la più nobile tra le professioni. Preghiamo per tutti loro, perché possano svolgere al meglio il loro prezioso lavoro".

Una professione importante

Stando alle recenti statistiche dell’Oms, nel mondo ci sono 22 milioni di infermieri e due milioni di ostetriche e rappresentano quasi il 50% della forza lavoro sanitaria globale (nel 70% dei casi sono donne). Permane però una carenza globale dei due profili, si tratta di circa 9 milioni di operatori soprattutto nel sud- est asiatico e in Africa.