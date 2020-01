Radio Magenta... multimedia!

Radio Magenta allarga la visione e diventa Multimedia per essere ascoltata e seguita ovunque ad alta qualità digitale, negli smartphone e nei tablet attraverso l’App gratuita.

Con Radio Magenta il futuro è adesso. Da oggi cambia il modo di ascoltare la storica emittente radiofonica che dal 1983 ad oggi ha continuato ad aggiornarsi, da un lato per seguire le evoluzioni tecnologiche, dall’altro per rispondere in maniera efficace al mutare delle esigenze degli ascoltatori, attraverso un processo di rinnovamento generale che la interesserà da qui ai prossimi mesi.

Radio Magenta allarga la visione e diventa Multimedia per essere ascoltata e seguita ovunque ad alta qualità digitale, negli smartphone e nei tablet attraverso l’App gratuita per dispositivi Android e IOS, in streaming sul rinnovato sito web www.radiomagenta.it, con gli Smart Speakers a comando vocale e con la TV, grazie a un canale dedicato sul digitale terrestre. Inoltre, Radio Magenta è presente sui Social Media e nelle principali Piattaforme On Line di musica.

Con il servizio di Podcast sarà anche possibile selezionare e riascoltare in qualsiasi momento il proprio programma preferito o un’edizione specifica del notiziario o ancora una particolare intervista.

Si rinnova anche il palinsesto con informazione di qualità, rubriche, programmi altamente specializzati e dedicati ai diversi generi musicali, che sono già diventati punto di riferimento anche oltre i confini della Lombardia.

E ancora: format di intrattenimento e interattivi o dedicati, nonché dirette di eventi istituzionali e di manifestazioni pubbliche.

Radio Magenta oggi in digitale la senti, la vedi e la vivi ovunque. «È stato fatto un importante passo in avanti tenendo conto delle tecnologie oggi utilizzate dalla maggioranza della popolazione, e in particolare, dalle nuove generazioni, ma anche per rafforzare il rapporto decennale con Magenta e il Sud Ovest Milanese. - afferma Marco Nosotti, direttore di Radio Magenta – Offriamo un palinsesto di grande qualità, con il supporto di professionisti e appassionati che amano la radio e che ogni giorno danno voce al territorio. Radio Magenta ha fatto la storia della radiofonia locale e continuerà a farla in digitale e grazie ad un forte radicamento nel territorio».

Quest’anno, Radio Magenta compie 37 anni e ha deciso di celebrarli rinnovandosi nell’ottica del presente e del futuro digitale, spegnendo i vecchi supporti per diventare multimediale e raggiungibile ovunque dagli ascoltatori.

Anche i cittadini meno avvezzi ai dispositivi digitali potranno continuare ad ascoltare Radio Magenta accendendo semplicemente la televisione e andando sul canale digitale terrestre dedicato.

Il 2020 sarà l’anno della grande svolta tecnologica per Radio Magenta e nei primi mesi di questo nuovo anno saranno disponibili in progressione APP, sito web rinnovato, servizio di Podcast e canale digitale terrestre e questo processo sarà accompagnato da una adeguata campagna di comunicazione. È iniziata una grande sfida che di certo richiederà un forte sostegno da parte degli ascoltatori.

Ma una cosa è certa: a Radio Magenta è in atto una svolta multimediale che, attraverso un sistema integrato di musica e informazione, le permetterà di diventare un innovativo, contemporaneo e importante media di riferimento per tutto il Sud Ovest Milanese.