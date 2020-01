Due eventi per la Memoria

Due appuntamenti a Busto Garolfo in occasione del 'Giorno della Memoria'. Il 27 gennaio il film 'Storia di una ladra di libri', il 28 'Shoah Tempo e Memoria' per le scuole.

Un doppio appuntamento a Busto Garolfo in occasione del 'Giorno della Memoria'. Le iniziative, promosse dall'assessorato alla Cultura e dalla Consulta Giovani, sono in calendario il 27 gennaio, alle 21, in sala consiliare, con la proiezione del film 'Storia di una ladra di libri' (trasposizione cinematografica del libro 'La bambina che salvava i libri'), mentre il 28 gennaio, alle 10, presso l'aula magna della scuola 'Caccia' (per i ragazzi di terza Media), spazio a 'Shoah Tempo di Memoria' (musica, parole e immagini si intrecciano e si fondono sul filo delle emozioni e della riflessione; a cura dell'associazione culturale 'Traumerei').